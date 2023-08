Von Blitz getroffen – Lena Cornelissen hat Albträume und Zittern 

Lena Cornelissen kann sich bis heute nicht daran erinnern, was am 22. April 2019 passiert ist - doch mit den Folgen dessen lebt sie seither. Die heute 23-Jährige wurde an jenem Tag von einem Trockenblitz getroffen. Lena machte gerade einen Freiwilligendienst in Bolivien und war dabei, Wäsche im Garten aufzuhängen – der Blitz ging durch ihren Körper durch, sie fing sofort Feuer. Acht Tage später wachte sie im Spital auf.