Top 5 der FCB-Rekordabgänge - Knapp zwei Millionen Lohn – das sind die Zahlen zum Cabral-Deal

Darum gehts Arthur Cabral verlässt den FC Basel und unterschreibt bei der AC Fiorentina.

16,5 Millionen Franken Ablöse machen den Brasilianer zu einem der teuersten FCB-Abgänge der Geschichte.

Von dem Geld sieht der Club allerdings nur einen kleinen Teil.

Nun ist der Transfer Tatsache: Arthur Cabral verlässt den FC Basel und wechselt zur Fiorentina in die Serie A. Die Italiener, deren Kriegskasse nach dem Verkauf von Shootingstar Dusan Vlahovic für etwa 80 Millionen Franken an Juventus Turin prall gefüllt ist, überweisen ihrerseits rund 16,5 Millionen ans Rheinknie.

Damit klassiert sich Cabral hinter Breel Embolo (27,5 Mio.), Manuel Akanji (22,5 Mio.), Mohammed Elyounoussi (18,5 Mio.) und Mohammed Salah (17 Mio.) auf Platz fünf der teuersten Abgänge der FCB-Geschichte. Ein Geldsegen ist der Transfer für den finanziell zuletzt etwas angeschlagenen Club aber nicht.

Im Sommer 2020 sicherten sich die Basler für rund fünf Millionen Franken etwas mehr als die Hälfte der Transferrechte an Cabral. Das heisst: ein beträchtlicher Teil der 16,5 Millionen Ablöse wandert nach Brasilien zu Cabrals Ex-Club Palmeiras. Dem FCB bleibt also abzüglich der 2020 bezahlten fünf Millionen am Ende ein Reingewinn im Bereich zwischen drei bis vier Millionen.

Dafür klingelt es im Portemonnaie des Stürmers so richtig. Er unterschreibt bei der Fiorentina einen. Vertrag bis Sommer 2026, der im jährlich rund 1,75 Millionen Franken einbringen soll – exklusive allfälligen Bonuszahlungen.

Russe als Cabral-Nachfolger?

In Basel läuft bereits seit längerem die Suche nach einem Nachfolger für Cabral. Heissester Kandidat könnte der Russe Gamid Agalarov sein. Für seinen Club Ufa knipste er in dieser Saison in 18 Spielen schon 13 Mal. Mit seinen 21 Jahren würde er auch in das Konzept der neuen Führung um David Degen passen.

Dieser hatte am Dienstag in einem vom FCB veröffentlichten Interview bekannt gegeben, dass der Verein auf einen Abgang von Cabral vorbereitet sei. «Wir sind gerüstet. Wir arbeiten seit Wochen und Monaten an möglichen Ersatzlösungen», sagte Degen.