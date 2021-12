St. Galler Standesinitiative – Knapper geht es nicht – Ständerat will keine Verjährungsfrist bei Mord

Der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch (SP) setzte sich in der Debatte für das Anliegen ein.

Nationalrat Mike Egger hat die Inititive «Keine Verjährungsfristen für Schwerstverbrecher» mit 31 Mitstreitern aus dem Kanton St. Gallen lanciert, als er dort noch Kantonsrat war. Er setzte sich in Bern für das Anliegen ein.

Im Ständerat hat am Donnerstag über die Verjährung von schweren Straftaten debattiert.

Am Donnerstag hat der Ständerat über die St. Galler Standesinitiative «Keine Verjährungsfristen für Schwerstverbrecher» debattiert.

Schwere Verbrechen wie Mord verjähren in der Schweiz derzeit nach 30 Jahren. Diesen Umstand will eine Standesinitiative mit dem Titel «Keine Verjährungsfristen für Schwerstverbrecher» aus dem Kanton St. Gallen ändern. Der Ständerat entschied am Donnerstagmorgen knapp dafür, das Anliegen aus St. Gallen anzunehmen. Mit 21 zu 20 Stimmen kam das Anliegen durch. Der Nationalrat sprach sich bereits zuvor knapp, mit 90 zu 89 für die Initiative aus.