Flughafen Zürich: Knappes Ja zur Pistenverlängerung 

Befürwortende argumentieren, dass so die Sicherheit erhöht und die Verspätungen reduziert werden können.

Die Pisten 28 und 34 am Flughafen Zürich sollen ausgebaut werden.

Die kantonsrätliche Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt (Kevu) stimmte für den Pistenausbau am Flughafen Zürich.

Die Zustimmung erfolgte – wenn auch knapp: Mit acht zu sieben Stimmen sprach sich die kantonsrätliche Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt (KEVU) für den Pistenausbau am Flughafen Zürich aus, hiess es am Freitag in der Medienmitteilung des Kantonsrats.