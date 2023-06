Knappes ja zur SVP-Einbürgerungs- Initiative

Kein zwingendes Völkerrecht verletzt

Ein politischer Akt

Der in die Minderheit versetzte SPK-Präsident hielt sich an der Medienkonferenz zurück. Gross setzte aber ein dickes Fragezeichen hinter die Bestimmung, dass der Entscheid des Einbürgerungsorgans «endgültig» sei. Ein betroffener Mensch werde immer die Möglichkeit haben, Verfassungsbeschwerde vor Bundesgericht zu führen.

Auch Gegenmodell auf der Kippe

Die kleine Kammer will Abstimmungen über Einbürgerungen an der Urne oder an der Gemeindeversammlung weiterhin zulassen, wenn vorher ein begründeter Ablehnungsantrag gestellt worden ist. Ein negativer Entscheid müsste dann vor Gericht angefochten werden können.

In der SPK scheiterte das Ständeratsmodell an einer unheiligen Allianz: Während die SVP die Beschwerdemöglichkeit bekämpfte, wollte die Linke von Einbürgerungen an Gemeindeversammlungen oder an der Urne nichts wissen. Für Müller ist der Gegenvorschlag untauglich, «weil jede Antwort drei neue Fragen aufwirft». (sda)