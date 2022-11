Dänikon-Hüttikon: Knatsch an der Schule Rotflue – Acht Lehrpersonen fallen gleichzeitig aus

1 / 5 In der Primarschule Schule Dänikon-Hüttikon wird seit einigen Jahren nach dem System des altersdurchmischten Lernens (adl) unterrichtet. Bis anhin sassen so immer drei Jahrgänge zusammen im Klassenzimmer. 20min/Michael Scherrer Nun wurde entschieden, dass ab kommendem Schuljahr nur noch zwei Jahrgänge gemeinsam unterrichtet werden. Sowohl Eltern als auch Lehrpersonen kritisieren diesen Entscheid. 20min/Michael Scherrer Anfang Woche verkündete der Schulpflegepräsident Stefan Schumacher, dass er sein Amt niederlegt. Privat

Darum gehts In der Schule Rotflue in Dänikon herrscht Aufruhr.

Vergangene Woche hat die Schulpflege eine Umstellung des Schulsystems verkündet.

Nun tritt der Schulpräsident zurück und gleich acht Lehrkräfte fallen gleichzeitig aus.

In der Schulgemeinde Dänikon-Hüttikon herrscht Aufruhr: Nur zwei Tage nachdem die Schulpflege eine Umstellung des Schulsystems verkündet hatte, sind gleich acht Lehrkräfte gleichzeitig ausgefallen. Die Eltern wurden kurzfristig darüber informiert und darum gebeten, die Kinder wenn möglich am Montag und Dienstag Zuhause zu behalten. Wie die Schulpflege auf Anfrage von 20 Minuten sagt, haben die Lehrpersonen «Arbeitsunfähigkeit» gemeldet. Was damit genau gemeint ist, bleibt offen.

Eine Mutter geht jedoch davon aus, dass einige der fehlenden Lehrkräfte auch aufgrund des Schulpflege-Beschlusses der Schule fernbleiben. Entschieden wurde, dass ab kommendem Schuljahr nicht wie bis anhin drei Jahrgänge sondern künftig zwei Jahrgänge gemeinsam unterrichtet werden. Das habe sowohl bei den Eltern als auch bei den Lehrpersonen zu Unverständnis geführt. «Die Kinder werden aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen, da die Klassen neu zusammengestellt werden.» Deshalb überlegt sich die Mutter sogar einen Schulwechsel für ihre Kinder. «Weder wir Eltern noch die Lehrpersonen wurden in den Entscheid der Schulpflege miteinbezogen und zum Schluss sind unsere Kinder die Leidtragenden.»

Es gab Zustimmung wie auch kritische Stimmen

Erst Anfang Woche kündigte der Schulpflegepräsident seinen Rücktritt an. «Die neuesten Entwicklungen kann ich nicht mehr mittragen. Die Umstellung des Schulsystems wurde ohne Rücksprache mit der Schulleitung, den Lehrkräften oder den Eltern beschlossen - und hat diese somit vor den Kopf gestossen», so Stefan Schumacher. Obwohl dieser Beschluss grundsätzlich in der Kompetenz der Schulpflege liege, findet er die Art und Weise, wie dieser gefällt und kommuniziert wurde, nicht in Ordnung. «Alle Schulkinder werden neu zugeteilt. Diese Reorganisation wird unter den Schülerinnen und Schülern, aber auch bei den Lehrpersonen für Unruhe sorgen und voraussichtlich Mehrkosten verursachen.»

Die Schulpflege bestreitet, dass der Umstellungs-Beschluss ohne Vertretende der Schule getroffen worden sei. Trotzdem räumt die Vize-Präsidentin ein, dass die Reaktionen der Mitarbeitenden unterschiedlich waren. «Es gab Zustimmung, wie auch kritische Stimmen. Bei einigen löst die Veränderung auch Unsicherheit aus. Dass die Absenzen der Lehrkräfte etwas damit zu tun haben, sei der Schulpflege nicht so kommuniziert worden», so Fabienne Schenkel. Die Schulpflege sei aktuell daran, diese Rückmeldungen und die Situation auszuwerten. Höchste Priorität habe jedoch, einen geregelten Schulbetrieb aufrechtzuerhalten.

Einige Lehrpersonen fallen weiterhin aus

Wie es in einem Schreiben der Schulleitung an die Eltern, das 20 Minuten vorliegt, heisst, findet der Unterricht in der Schule Rotflue ab Mittwoch wieder statt. Einige Lehrpersonen fallen aber weiterhin aus. Man stehe mit allen Mitarbeitenden in Kontakt, auch mit den erkrankten. Es kommen eine Vikarin, ein Vikar und vertraute Schulassistenten zum Einsatz. Man bittet die Eltern für die Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Die Schulleitung und die betroffenen Lehrpersonen äusserten sich gegenüber 20 Minuten nicht.

In der Schule kriselt es schon länger