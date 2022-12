Olympia 2022: Skicrosserin Fanny Smith behält Bronze

Es war eine der Geschichten bei den Olympischen Spielen im letzten Winter in Peking: Skicrosserin Fanny Smith wurde nach ihrem Lauf von der FIS-Jury aufgrund eines regelwidrigen Einsatzes disqualifiziert und verlor so zunächst die bereits sicher geglaubte Olympiamedaille. Nach Einspruch von Smith und Swiss Ski annullierte die FIS Appeal Commission den Entscheid der Jury, worauf wiederum der Deutsche Skiverband (DSV) juristisch gegen den Entscheid vorging, um seine Athletin Daniela Maier zu unterstützen. Maier war die Leidtragende und hatte ihre Medaille wegen des FIS-Entscheids wieder verloren.

Nun herrscht Monate danach endlich Klarheit in der Angelegenheit, mit einem Happy End für alle Beteiligten. Wie Swiss Olympic in einer Medienmitteilung schreibt, hat der Internationale Sportgerichtshof (CAS) «aufgrund der besonderen und belastenden Umstände sowie der Einmaligkeit des Falles» in einem gütlichen Verfahren unter Leitung des Einzelschiedsrichters Professor Ulrich Haas eine Einigung zwischen allen Parteien erzielt. Demzufolge habe die FIS die Rangliste des Olympiarennens angepasst und beide Athletinnen auf Platz 3 gesetzt.

Smith dachte an Karriere-Ende

Drei Wochen nach dem Rennen in Peking hatte Smith an einer Medienkonferenz Auskunft zu den turbulenten Ereignissen bei Olympia gegeben und dabei auch erwähnt, dass sie angesichts der Ungerechtigkeit sogar daran dachte, ihre Karriere zu beenden.

«Mir wurde damals diese Medaille geraubt, aber auch all die Emotionen, die damit verbunden sind. Während des Podiums, als alle feierten, befand ich mich in einem wachen Albtraum», schilderte die 30-Jährige damals. Auf die Frage, ob nicht beide, also Maier und Smith, eine Medaille erhalten sollten, erwiderte die Waadtländerin damals: «Es wäre unter den gegebenen Umständen eine gute Sache.» Nun ist der Wunsch von Smith über ein halbes Jahr später in Erfüllung gegangen.