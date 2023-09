Diese Schauspieler spielten eine Rolle gegen ihren Willen

Jessica Alba: «Fantastic Four»

Bereits der erste Teil von «Fantastic Four» konnte trotz etlicher negativer Kritiken einen Umsatz von über 330 Millionen US-Dollar erzielen. Jessica Alba (42) spielte darin die unsichtbare Superheldin Susan Storm, jedoch war sie von ihrer Rolle eher weniger überzeugt. «Die Drehbücher waren einfach lausig», meinte sie. Danach musste sie aufgrund ihres Vertrages einen weiteren Teil drehen, der dieses Mal so schlecht abschnitt, dass es den eigentlich geplanten dritten Teil nie gegeben hat. Für die Schauspielerin war das jedoch ein Vorteil, sonst hätte sie vertraglich bedingt auch in diesem mitspielen müssen.

Keanu Reeves: «The Watcher»

Jennifer Garner: «Elektra»

Channing Tatum: «G.I. Joe»

Schauspieler Channing Tatum (43) musste unter ähnlichen Bedingungen im Jahr 2009 den Action-Film «G.I. Joe» drehen. Tatum war damals noch nicht lange im Schauspielbusiness und liess sich zu einem 3-Filme-Deal überreden. An «G.I. Joe» selbst hat Channing Tatum nichts auszusetzen, er sagte in einem Interview mit Talkshow-Moderator Howard Stern, dass er als Kind ein Riesen-Fan war, er wolle nur nicht selbst «G.I. Joe» sein. Hinzu kommt, dass ihm das Drehbuch gar nicht gefiel und er lieber einen Nebencharakter wie «Snake Eyes» spielen wollte. Da der Film aber sehr erfolgreich war, musste Tatum 2013 einen weiteren Teil drehen.

Daniel Craig: «James Bond»

Der Brite Daniel Craig (55) war der sechste James Bond der gleichnamigen legendären Filmreihe. Für viele wäre es die grösste Ehre überhaupt, in einem Bond-Film die Hauptrolle zu verkörpern, doch bei Craig scheint dies nicht der Fall zu sein. Vor seiner Zeit als «007» war der heute 55-Jährige kein grosser Name in der Schauspielindustrie und stand aus diesem Grund zu Beginn stark unter Beschuss. Er wollte vor allem noch für anderes als diese eine Rolle bekannt sein. Doch da die Filme mit Craig immer besser liefen, wurden weitere Teile gedreht, bis der Schauspieler nach «No Time to Die» verkündete, als James Bond zurückzutreten. In einem Interview mit «Time Out» antwortete er auf die Frage, einen weiteren Bond-Teil zu drehen, dramatisch: «Ich würde lieber dieses Glas zerbrechen und mir die Pulsadern aufschneiden.»