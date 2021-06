Umstrittene Verhaftungsmethode - Knie auf Hals – Strafverfahren gegen Berner Polizist eröffnet

Die Medienschaffenden hatten die Verhaftung des 27-Jährigen am 11. Juni per Zufall beobachtet.

Dabei wurde einem Mann ein Knie in den Bauch gerammt, im Anschluss wurde er mit einem Knie auf dem Hals fixiert und zum Schluss blutend in einen Kastenwagen befördert.

Ein Polizeieinsatz bei der Berner Heiliggeist-Kirche von letzten Freitag, hatte für Schlagzeilen gesorgt. Verschiedene Medienschaffende hatten beobachtet, wie ein Polizist bei einer Verhaftung einem Mann ein Knie in den Bauch rammte. Im Anschluss fixierte er ihn, indem er das Knie auf den Hals des Mannes legte – so zumindest der Anschein. Die Szene wurde auf Fotos festgehalten. Nachdem der kantonale Sicherheitsdirektor Philippe Müller die Staatsanwaltschaft eingeschaltet hat, wurde nun ein Verfahren gegen den Polizisten eingeleitet, wie der «Bund» schreibt. Die Ermittlungen werden von der Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben übernommen.

«Ich konnte nicht atmen. Ich dachte, ich sterbe.»

Laut der Kapo Bern hält sich der verhaftete 27-Jährige illegal in der Schweiz auf. Wie der «Bund» berichtet, befindet er sich derzeit im Gefängnis Moutier in Ausschaffungshaft. Gegenüber den Journalisten gab der Mann an, Angst vor der Polizei zu haben. Er erinnerte sich an den Moment, als er mit dem Knie am Hals fixiert wurde: «Ich konnte nicht atmen. Ich dachte, ich sterbe.»