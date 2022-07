Frauen-EM: Knie verstaucht – Spanien bangt um Weltfussballerin Alexia Putellas

Der Zuschauerrekord ist schon geknackt, bevor überhaupt der erste Ball rollt. Über 500'000 Tickets sind vor dem Eröffnungsspiel der 13. Frauen-Europameisterschaft zwischen England und Österreich am Mittwoch verkauft. Zum Auftakt werden im ausverkauften Old Trafford von Manchester rund 74'000 Fans erwartet.

Die Uefa will «so viele Rekorde wie möglich brechen», so die frühere Wolfsburgerin und Weltfussballerin Nadine Kessler, beim europäischen Dachverband für den Frauenfussball verantwortlich. Das betrifft neben der digitalen und der TV-Reichweite auch die Besucherzahl: Die Bestmarke für ein EM-Turnier liegt bei 243'400, so viele kamen insgesamt 2017 in den Niederlanden. (nih/dpa)