Rassismus immer noch viel zu präsent auf den Fussballplätzen

Zaha wurde selbst immer wieder Opfer von rassistischen Beleidigungen. Er unterstellt den Leuten, die sich für die Sache einsetzen, Aktivismus. «Ständig werde ich angefragt, um an Anti-Rassismus oder «Black-Lives-Matter»-Gesprächen teilzunehmen. Aber ich möchte das nicht. Nur damit die Leute nachher sagen können, der Zaha hat für uns gesprochen.» Er fügte noch an, dass das alles eine Farce sei. Erst vor wenigen Wochen wurde der Schweizer U-21 Spieler Alex Jankewitz Opfer rassistischer Beleidigungen. Nach einem rüden Foul sah der 19-Jährige direkt die rote Karte und flog bereits nach zwei Minuten vom Platz. Und das alles bei seinem Startelf-Debüt in der Premier League für Southampton. Danach wurde Jankewitz in den sozialen Medien aufs Übelste beleidigt und rassistisch beschimpft.