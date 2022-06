Manieren: Knigge-Regeln im ÖV sorgen für Zoff bei Pendlern

Ununterbrochen-labern-Typ: Egal ob früh am Morgen oder spätabends, er erzählt seinem Gegenüber ohne Punkt und Komma jeden einzelnen Gedanken, der ihm in den Kopf schiesst.

Lautstärke und Thema sind entscheidend

Was ist nun erlaubt im öffentlichen Verkehr? Darauf wissen bei beiden Knigge-Expertinnen Linda Hunziker und Susanne Schwarz von «h+s Knigge» Antwort. «Telefonieren, miteinander reden und etwas essen im öffentlichen Verkehr ist grundsätzlich in Ordnung. Es gibt jedoch gewisse Verhaltensregeln.» So solle in einem angemessenen Ton telefoniert und geredet werden, sodass nicht das gesamte Tram das Gespräch mitbekomme, sagt Schwarz. «Auch Rassistische oder sexistische Aussagen sowie das Ablästern über andere Personen sind immer ein Tabu und äusserst unhöflich», sagt Hunziker. Ausserdem solle möglichst weitgehend darauf verzichtet werden, im öffentlichen Verkehr lange Telefonate zu führen. «Im Zug muss man das Telefonat im Eingangsbereich führen, in Tram und Bus soll man sich möglichst kurz halten und später zurückrufen.»