Erste Spur seit Jahren  - Knochen des vermissten Gino Bornhauser gefunden

«Dummen Spruch» gemacht

Der 67-jährige Gino Bornhauser war am 22. April 2016 nach einem Arzttermin in Rafz ZH verschwunden. Zwei Tage später wurde sein ausgebranntes Auto im benachbarten Lottstetten (D) gefunden – von dem pensionierten Rettungssanitäter fehlte aber jede Spur. Am 31. Mai 2016 verhaftete die Polizei in Rafz einen 34-jährigen Brasilianer. 2017 wurde er wegen Mordes angeklagt. Der Prozess war auf den 12. Dezember 2017 angesetzt. Doch der 34-Jährige starb fünf Wochen vor dem Prozess. Im Ausschaffungsgefängnis am Flughafen Zürich beging er Suizid. Die Tat hatte er nie gestanden.

An jenem verhängnisvollen 22. April trafen Bornhauser und der 34-Jährige zufällig aufeinander. Der Brasilianer war zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern auf dem Spielplatz beim Feuerwehrdepot gewesen. Auf dem benachbarten Parkplatz in Rafz habe Bornhauser einen «dummen Spruch» gemacht. Der IV-Bezüger habe sich angegriffen gefühlt. In der Folge kam es zu einem wüsten Schlägerei, bei dem der 34-Jährige den 67-Jährigen schwer verletzt hat. Danach schleppte der mutmassliche Täter sein Opfer in dessen Auto und fuhr damit in einen Wald an der deutschen Grenze. Dort überrollte er den gefesselten Mann mehrmals mit dem Fahrzeug. Laut Anklageeschrift starb Bornhauser noch vor Ort an den Verletzungen.