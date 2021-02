Wohl in jeder Küche ist eine zu finden: die Bouillon. Die Marke Knorr macht dafür eigens Werbung mit einem durch und durch helvetischen Spot. Bouillon aus 95 Prozent Schweizer Zutaten, liebevoll in Schaffhausen verarbeitet und und und. Allerdings erscheint gegen Ende des Videos ein deutsches Bergpanorama. Wie der «Blick» schreibt, handelt es sich dabei um den Watzmann. Das ist der dritthöchste Berg Deutschlands und liegt in den Berchtesgadener Alpen in Oberbayern.