HERZIGER NACHWUCHS IN ZÜRICH : Koala-Baby im Zoo Zürich heisst Uki

Der Zürcher Zoo hat das Geschlecht des ersten dort geborenen Koalas bestimmt: Es ist ein Männchen und erhält den Namen Uki.

9500 Personen nahmen an der Online-Abstimmung teil.

Den Namen hat der Zoo Zürich im Rahmen einer Online-Abstimmung ermittelt, an der sich rund 9500 Personen beteiligten. Der Name Uki erhielt dabei knapp 70 Prozent der Stimmen, wie der Zoo Zürich am Mittwoch mitteilte.