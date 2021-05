Zoo Zürich - Nach Mikey und Milo stirbt auch Koalaweibchen Pippa

Seit etwa zwei Monaten verlor das Koalaweibchen Pippa zunehmend an Gewicht. Der Zoo Zürich nahm Pippa darauf in den Hintergrund, um sie besser tiermedizinisch überwachen und betreuen zu können. Trotz aller Bemühungen fanden die Tierpfleger Pippa am Montagmorgen nun leblos in ihrer Anlage vor. Pippa starb vermutlich an einer Leukämie, die durch einen Retrovirenschub ausgelöst wurde. Wie der Zoo Zürich in einer Mitteilung schreibt, komme dies bei Koalas oft vor.



Die massenhafte Vermehrung des Retrovirus schwächt das Immunsystem des Koalas. Dadurch wird das Tier wiederum anfällig für andere Krankheiten. Eine Leukämie, wie sie bei Pippa vermutet wird, ist eine der häufigsten Retroviren-Folgeerkrankungen bei Koalas. Die genaue Todesursache muss nun durch eine Autopsie belegt werden.