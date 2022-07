BVB-Trainer Terzic: «Kobel ist auf einem sehr guten Weg, die Nummer 1 der Schweiz zu werden»

Die erste sportliche Massnahme des BVB auf den Ausfall von Haller betrifft dabei einen Schweizer. Nachwuchsstürmer Bradley Fink reiste am Dienstag nach Bad Ragaz und wird nun den Rest des Trainingslagers mit der Terzic-Truppe bestreiten. Zuvor sei der 19-jährige Junioren-Nati-Spieler in Deutschland bei der zweiten Mannschaft geblieben, da er dort bereits eine tragende Rolle einnehmen konnte, erklärt der Dortmunder Trainer.

Fink wird nun im Heidiland weitere Gelegenheiten bekommen, sich im Training mit den Stars um Marco Reus und Co. zu messen. Inwiefern das Offensiv-Juwel schon in der anstehenden Saison ein Thema für die Bundesliga-Mannschaft sein wird, bleibt offen und wird wohl auch vom Heilungsverlauf bei Haller abhängen.

«Holen vielleicht Schweizer Goalie-Trainer»

Terzic erläutert, es sei schon ein grosses Kompliment für Kobel, Stammgoalie eines so grossen Vereines wie der Borussia zu sein und fügt an, dass in Dortmund in den letzten Jahren (mit Roman Bürki und Marwin Hitz) ja einige Keeper mit dem Roten Pass engagiert waren. «Vielleicht müssen wir darüber nachdenken, ob wir uns nicht noch einen Schweizer Torwart-Trainer dazu holen», witzelt der Mann, der nach einer Saison als technischer Direktor in die Position des Chefcoachs des Clubs zurückkehrt, bei dem er früher selbst auf der Südtribüne, der berühmten Dortmunder Fankurve stand.