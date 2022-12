Bundesliga: Yann Sommer und Gregor Kobel sind die besten Goalies Nati-Goalies

In der Nationalmannschaft ist die Hackordnung im Tor seit langer Zeit klar. Yann Sommer ist die Nummer eins, Gregor Kobel, Yvan Mvogo und Jonas Omlin müssen sich hinten anstellen. Vor dem wichtigen WM-Gruppenspiel gegen Serbien wurde Sommer jedoch die Klimaanlage zum Verhängnis und so musste Kobel für den erkälteten Stammgoalie übernehmen.

Top-Noten für Kobel

Die Spieler werden in verschiedene Klassen eingeteilt. Von Weltklasse bis nationale Klasse. Die beiden Nati-Stars wurden in die internationale Klasse einsortiert, die zweithöchste Stufe. An der Spitze löste Kobel Frankfurt-Goalie Kevin Trapp ab. Der Teamkollege von Djibril Sow musste sich mit Rang drei begnügen. Kobel wurde vom Fachmagazin für seine konstant guten Leistungen gelobt.

«Zweifelsfrei stünden die in der Liga ohnehin enttäuschenden Dortmunder ohne ihre Nummer eins noch schlechter da», schrieb der «Kicker» über Kobel. Auch notenmässig macht dem 25-Jährigen keiner was vor. Mit einer Durchschnittsnote von 2,59 (im deutschen System ist die 1 das höchste) liegt er auch in dieser Statistik an der Spitze. In der Champions League kommt er mit einer 2,17 auf einen noch besseren Schnitt.