2:0 gegen Mainz : Kobel und Vfb Stuttgart feiern ersten Heimsieg in dieser Saison

Nach dem 2:0 gegen Mainz sollte der Vfb Stuttgart mit der Gefahrenzone der Bundesliga nichts mehr zu tun haben. Kalajdzic und Wamangituka sorgen für den ersten Heimsieg.

Ungeachtet des immer bizarrer werdenden Machtkampfs in seiner Führungsetage hat der VfB Stuttgart zumindest sportlich einen kleinen Befreiungsschlag geschafft. Die Schwaben gewannen zum Auftakt des 19. Spieltags der Bundesliga am Freitag mit 2:0 gegen den FSV Mainz 05 und feierten im neunten Anlauf ihren ersehnten ersten Liga-Heimsieg in dieser Saison. Sasa Kalajdzic (55. Minute) und Silas Wamangituka (72.) trafen für den Aufsteiger, der zuvor zwei Mal verloren hatte, in der Tabelle aber weiter den Anschluss an die obere Hälfte hält. Für den Vorletzten aus Mainz war es eine Woche nach dem überraschenden 3:2 gegen RB Leipzig ein neuerlicher Rückschlag im Abstiegskampf.