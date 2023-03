Dortmund – Leipzig 2:1: Gregor Kobel verletzt sich beim Aufwärmen

In der 94. Minute rettet BVB-Verteidiger Kevin Schlotterbeck seinem Team den Sieg. Auf der Linie und mit der Schulter verhindert er das 2:2 – eine Mega-Rettung. Kurz danach pfiff der Unparteiische das Spiel ab. Die Fans skandierten danach: «Deutscher Meister wird nur der BVB». Klar ist nun: Die Borussen sind vorübergehend Tabellenführer.

Marco Reus – in der Offensive ging vieles über den BVB-Routinier. Kein Wunder erzielte er das 1:0 selber. Es war schon sein 159. Tor für seinen Herzensverein. Damit zog er mit Vereinslegende Michael Zorc gleich. Beim 2:0 hatte er ausserdem seine Füsse im Spiel.

Dortmund war zwar nicht viel besser, doch extrem effizient. Besonders in der ersten Halbzeit war praktisch jeder Schuss ein Tor. Leipzig dagegen hatte Mühe im Abschluss. Besonders Nkunku hätte die Gäste nach wenigen Minuten in Führung schiessen müssen, doch er war zu ungenau. Der Anschlusstreffer von Forsberg in der 74. Minute war zu wenig.