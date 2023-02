Zürich: Koch-Areal-Besetzer richten Wagenplatz auf Hardturmbrache ein

Bis spätestens am Mittwoch müssen Besetzerinnen und Besetzer das Koch-Areal in Albisrieden verlassen. Am Dienstag haben sich nun einige Personen aus dem Umfeld der Koch-Besetzenden zur Hardturmbrache aufgemacht. Dutzende Personen sind am Vormittag mit Bauwagen und Traktoren auf den Platz im Zürcher Kreis 5 aufgefahren.