Zürich: Koch-Areal-Gruppe besetzt zweites Haus innert Wochenfrist

Nach der Besetzung einer Liegenschaft in Zürich-Wipkingen hat sich nun eine Gruppe in einem Haus in Altstetten einquartiert. Die Eigentümer wollen das Gebäude noch nicht räumen.

1 / 3 Das besetzte Gebäude steht schon seit längerer Zeit leer, da geplante Bauarbeiten wegen Einsprachen bislang nicht durchgeführt werden konnten. 20min/eu Das Haus im Robert-Seidel-Hof 5 wurde am Dienstag besetzt. 20min/eu In einem Brief wendet sich die Besetzergruppe an die Hauseigentümerinnen und -eigentümer. Man wolle sich nur so lange in der Liegenschaft einquartieren, bis der Umbau beginne. 20min/eu

Darum gehts Die Besetzergruppe «Familie Tartaruga» hat sich in einer Liegenschaft in Altstetten einquartiert.

In einem Brief an der Eingangstüre wenden sich die Hausbesetzerinnen und -besetzer an die Eigentümer und Eigentümerinnen. Man wolle die Liegenschaft nur solange besetzen, bis der Umbau startet.

Das Gebäude steht schon seit längerer Zeit leer, da geplante Bauarbeiten wegen Einsprachen bislang nicht durchgeführt werden konnten.

Vom ersten Stock des Gebäudes am Robert-Seidel-Hof 5 hängt ein Schriftzug mit der Mitteilung «Alles wird besetzt», an der Eingangstür klebt ein Brief. Darin richtet sich die «Besetzerfamilie Tartaruga» an die Hauseigentümerinnen und -eigentümer – vier im Kanton Tessin wohnhafte Geschwister. «Das Haus steht schon eine Weile leer und wir möchten es in der Zwischenzeit – bis zum Umbau – bewohnen.»

Sie seien nicht gekommen, um zu stören, betonen die Besetzerinnen und Besetzer. «Wir möchten uns dafür einsetzen, dass bewohnbare Häuser nicht leer stehen und für Menschen wie uns, die diese achtsam und respektvoll nutzen, ein Zuhause sein können.» Die Gruppe strebe an, Teil einer angenehmen Nachbarschaft zu sein und freue sich nun auf ein «aktives und vernetztes Quartierleben in Altstetten». Wie es im Brief weiter heisst, sei die Besetzergruppe offen für den Austausch mit den Hauseigentümerinnen und -eigentümern.

Gebäude steht seit längerem leer

Von der Besetzung hätten die Liegenschaftsinhaberinnen und -inhaber am Dienstag durch einen Anruf der Besetzergruppe erfahren, sagt ihr Anwalt Marc Daetwyler. Er bestätigt, dass das Gebäude schon längere Zeit leer steht – dies jedoch nicht mit Absicht: «Die Besitzerinnen und Besitzer wollten das Gebäude bereits ab Oktober 2021 komplett energiefreundlich sanieren und Balkone anbringen», sagt der Anwalt. Obwohl die Eigentümer bereits vor über 1,5 Jahren eine Baubewilligung erhalten haben, hätten Einsprachen sowie Unterlassungsklagen der Nachbarschaft die Bauarbeiten verhindert.

Nun seien die Verfahren abgeschlossen, die geplanten Arbeiten könnten nach Einholung der Baufreigabe durchgeführt werden. «Mit den Bauarbeiten kann jedoch erst in Wochen oder Monaten begonnen werden», sagt Daetwyler.

Besetzergruppe kann vorerst bleiben

Eine unverzügliche Aufnahme der Bauarbeiten könne derzeit mangels Baufreigabe also nicht belegt werden. Das ist in der Stadt Zürich jedoch gemäss einem Merkblatt des Sicherheitsdepartements die Voraussetzung für eine polizeiliche Räumung.

Wie Daetwyler weiter erklärt, habe die Räumung der Liegenschaft keine Dringlichkeit, solange sich die Hausbesetzenden kooperativ zeigten. «Wir wollen grundsätzlich niemandem das Dach über dem Kopf verwehren.» Und wie es in der Mitteilung an die Hauseigentümer heisst, hat die «Familie Tartaruga» vor, die Liegenschaft nur so lange zu besetzen, bis der Umbau beginnt. Wie es scheint, kann es sich die Gruppe zumindest den Winter über im Haus also gemütlich machen.

Zweite Hausbesetzung innert weniger Tage

Bereits am Samstag quartierten sich ehemalige Koch-Areal-Besetzerinnen und -Besetzer in einer Liegenschaft in Wipkingen ein. In einem Tweet teilte die sogenannte «Familie Fleck» mit, dass der Inhaber das Gebäude «unbedingt leer stehen lassen will». Mit der Besetzung wolle man ein Zeichen setzen gegen Immobilienspekulation, welche die Verdrängung von bezahlbarem Wohnraum und kulturpolitischen Freiräumen in der Stadt fördert.

Die Stadtpolizei stehe mit dem Liegenschaftseigentümer der Hönggerstrasse in Kontakt, heisst es auf Anfrage. «Weiter laufen Umfeldabklärungen und es wird eine Lagebeurteilung der Situation vorgenommen.» Aktuell seien in der ganzen Stadt Zürich 14 Häuser besetzt.