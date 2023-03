Koch erschlug Murmeltiermörder – nun wurde er verurteilt

Ein Koch in einem Gourmetrestaurant in Zermatt erschlug vergangenen Sommer in seinem Garten ein junges Murmeltier.

Ein Koch in einem Gourmetrestaurant in Zermatt erschlug vergangenen Sommer ein junges Murmeltier mit einem Stock.

Im August 2022 verirrte sich ein wenige Monate altes Murmeltier in den Gemüsegarten eines Gourmetrestaurants in Zermatt. Ein portugiesischer Hilfskoch erwischte das Jungtier dabei, wie es an den Salaten im Garten naschte. Daraufhin ergriff der Koch einen Stock und schlug auf das Tier ein.



Ein Hilfswildhüter, welcher in der Nähe des Restaurants in einem Chalet wohnt, nahm die Schreie des Jungtiers wahr und eilte zum Garten. Als er sah, wie der Hilfskoch auf das Tier einschlug, forderte er ihn auf, mit der Tierquälerei sofort aufzuhören. Das Murmeltier war jedoch bereits tot und der Mann warf das erschlagene Tier in die angrenzende Wiese. Der Hilfswildhüter alarmierte daraufhin die Polizei und die Wildhut und erstattete Anzeige.