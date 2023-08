Mit ihrem Savey Meal-bot will die australische Supermarktkette Pak’n’Save das Portemonnaie der Kunden schonen und Food-Waste verhindern.

In immer mehr Lebensbereichen können künstliche Intelligenzen wie ChatGPT oder Bard unterstützen.

Doch in einigen Bereichen ist Vorsicht geboten – etwa bei Lebensmitteln.

KIs können in vielen Bereichen des Lebens unterstützen und erleichtern.

Die KI «Savey Meal-bot», zu Deutsch etwa sparsamer Mahlzeit-Roboter, verhindert Food-Waste und schont so nicht nur die Umwelt, sondern auch das Portemonnaie der Kunden. Das dürfte bei der Entwicklung zumindest die Idee der australischen Supermarktkette Pak’n’Save gewesen sein, die auf OpenAIs GPT-3.5-Modell basiert. Die künstliche Intelligenz wurde Anfang Juli 2023 lanciert.

Angebratene Oreos mit Gemüse

Daraufhin machten es sich einige Australierinnen und Australier zur Aufgabe, die Limiten der künstlichen Intelligenz zu testen. So postete etwa der Politikkommentator Liam Hehir am 4. August ein kurioses Rezept. Basierend auf den Zutaten Wasser, Ammoniak und Bleiche zauberte der Savey Meal-bot einen «aromatischen Wasser-Mix». Hehir müsse dafür lediglich das Ammoniak und die Bleiche vermischen, das Wasser hinzugeben und die Mixtur fünf Minuten ruhen lassen.

Chlorgas-Getränk soll «kühl serviert» werden

«Servieren Sie das Getränk kühl und geniessen Sie die erfrischende Wirkung», rät die KI weiter. Doof nur, dass bei diesem «Kochen» schnell Chlorgas entstehen kann – ein tödliches und rasch wirkendes Gift, das etwa im Ersten Weltkrieg an der Front eingesetzt wurde.

Mit den Zutaten Menschenfleisch, Zwiebeln, Kartoffeln und Rüebli schlägt der Savey Meal-bot derweil vor, einen «mysterious meat stew» zu zaubern – also einen «mysteriösen Fleischeintopf». Hehir vergleicht im Thread die App von Pak’n’Save auch mit anderen KIs, die offenbar mehr Sicherheitsmechanismen eingebaut haben: So warnt ChatGPT von OpenAI etwa sofort, dass eine Kombination von Wasser, Bleiche und Ammoniak nicht ratsam sei, da dabei hochgiftige Dämpfe entstehen könnten. «Verdammt noch mal, so schwer ist es nicht», schreibt er dazu.