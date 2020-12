England : Kochendes Wasser über Tochter (1) gegossen – Mutter muss ins Gefängnis

Im März 2020 tötete Katie Crowder ihr 19 Monate alte Tochter. Sie übergoss das Baby mit kochendem Wasser. Die 26-Jährige sprach von einem Unfall. Jetzt wurde sie verurteilt.

Das Gericht sah es erwiesen an, dass Katie Crowder ihre Tochter ermordete.

Eine Mutter in England, die kochendes Wasser über ihr e 19 Monate alte Tochter goss, muss lebenslänglich ins Gefängnis. Gracie starb nach einem einstündigen Todeskampf an den Verletzungen. Sie erlitt Verbrennungen an 65 Prozent ihres Körpers . Im Blut der Mutter wurde nach der Tat Kokain nachgewiesen.