Köln: 17-Jähriger baut Unfall – Beifahrerin (16) tot

Zeugen hatten demnach gegen 0.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil der 17-Jährige mit mehreren Bekannten in einem Auto von der Feier aufgebrochen war. Deren Angaben zufolge war der junge Fahrer betrunken. Kurz darauf hielt eine Polizeipatrouille den Wagen an einer Strasse an. Während die Beamten ausstiegen und sich dem Fahrzeug näherten, gab der Jugendliche laut Ermittlern plötzlich Gas und raste mit hoher Geschwindigkeit davon.