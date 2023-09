Köln: Acht Männer missbrauchen Mädchen (13) in Schwimmbad

In dieser Badi sollen acht Männer am 17. September 2023 ein Mädchen umringt, bedrängt und missbraucht haben.

In der Badi Agrippa in Köln ist ein Mädchen von acht Jugendlichen sexuell misshandelt worden.

Eine Gruppe Jugendlicher und junger Männer soll in einer Kölner Badi eine 13-Jährige bedrängt und sexuell misshandelt haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die acht Tatverdächtigen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren das Mädchen in einem Becken umringt, bedrängt und hochgeworfen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Als Haupttatverdächtiger gilt laut einem Polizeisprecher derzeit ein 16-Jähriger, der dem Mädchen in die Bikinihose gegriffen haben soll.