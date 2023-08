Mann rast mit Audi in stehende Kolonne – wegen Rennens?

In Köln kam es am Freitagabend zu einem schweren Unfall.

In Köln sind bei einem schweren Auffahrunfall zahlreiche Menschen teils schwer verletzt worden. Ein 28-Jähriger sei am Freitagabend um etwa 20.20 Uhr am Steuer eines gemieteten Audi RS Q3 mit rund 400 PS im Stadtteil Deutz ungebremst an einer roten Ampel in haltende Fahrzeuge gerast, erklärte die Polizei am Samstag. Laut Augenzeugen hatte der Fahrer zuvor ein Rotlicht missachtet. Der Unfallverursacher sei «wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens» festgenommen worden. Auch ein medizinischer Hintergrund werde nicht ausgeschlossen.