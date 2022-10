Europacup-Übersicht: Köln-Spiel muss wegen Pyro-Nebel unterbrochen werden – Xhaka mit Sieg

Arsenal gewann in Norwegen.

Kaum was zu sehen: Die Spieler von Belgrad und Arsenal im Pyro-Nebl.

Was waren die Highlights am Abend.

In der Europa- und Conference League standen am Donnerstag mehrere Schweizer im Einsatz.

Xhaka erst auf der Bank

59 Minuten musste Granit Xhaka für einmal auf der Bank warten, bis er das Spielfeld betreten durfte. Der Nati-Star wurde von Trainer Mikel Arteta für einmal geschont. Zum Zeitpunkt seiner Einwechslung lag Arsenal, das auf mehrere tendenzielle Stammspieler verzichtete, gegen Bodö/Glimt dennoch mit 1:0 in Front. Saka hatte das Team in der 24. Minute in Führung geschossen. Xhaka half mit, diese Führung über die Zeit zu bringen.