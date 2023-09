König Charles besucht die schottischen Highland Games

Es ist der erste Sommer für die Royals in Schottland seit dem Tod der Queen, der sich am 8. September zum ersten Mal jährt.

Charles war zum ersten Mal seit seiner Krönung im Mai bei dem Event in der schottischen Ortschaft Braemar, das jedes Jahr am ersten Samstag im September stattfindet. Der Monarch, der Schirmherr der Veranstaltung ist, trug dabei nun einen besonderen Kilt – mit einem neuen, nach dem König benannten Schottenmuster, wie britische Medien berichteten.

Der Besuch der Royals hat Tradition

Dass hochrangige Royals den schottischen Highland Games einen Besuch abstatten, hat Tradition. Vor ihrem Tod war Queen Elizabeth II. (1926-2022) während ihres Sommer-Aufenthalts auf dem nahegelegenen Anwesen Balmoral in Aberdeenshire regelmässig bei der Veranstaltung dabei, bei der es Wettkämpfe wie das Baumstammwerfen zu sehen gibt.

Peter Fraser, Präsident der Braemar Royal Highland Society, sagte der BBC über das diesjährige Event: «Ein neuer König, das ist etwas ganz Besonderes. Es ist grossartig, dass die königliche Familie diese Tradition fortgeführt hat. Die gesamte königliche Familie hat grosses Interesse an den Spielen, daran besteht kein Zweifel.»

König Charles ist im August nach Balmoral gereist. Es ist der erste Sommer für die Royals in Schottland seit dem Tod von Queen Elizabeth vor einem Jahr. Ihr Nachfolger wird britischen Medienberichten zufolge voraussichtlich auch am ersten Todestag der Königin, am 8. September, dort sein. Elizabeth II. starb im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral.