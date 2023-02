Grant Harrolds: König Charles’ ehemaliger Butler erklärt Tischmanieren

Grant Harrold arbeitete zwischen 2005 und 2011 für die königliche Familie – auch für den heutigen König Charles und Königin Camilla in ihrem Haushalt im Highgrove House. Heute bezeichnet er sich selbst als «königlichen Etiketten-Coach» und bildet andere Haushaltskräfte in Grossbritannien aus.

Auf seinen Social Media Accounts nennnt er sich The Royal Butler und lädt regelmässig Videos hoch, die zeigen, wie man anständig isst und trinkt . Eine seiner Weisheiten: Milch kommt zum Schluss in den Tee, schliesslich bekämen nur Babys ihre Milch zuerst.

In den Medien am häufigsten diskutiert wurde Harrolds Video, in dem er seine Followerinnen und Follower ermahnt, beim Zmorge nur ein Gipfeli oder Mini-Gebäck zu sich zu nehmen. In der Kommentarspalte ist man darüber erschüttert, nur ein Stück essen zu dürfen: «Also, ein Stück nach dem anderen, oder?», fragt jemand.