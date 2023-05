Lichtprojekt zur Krönung : Charles III. fliegt in goldener Kutsche über Eiger 

Der weltbekannte Lichtkünstler Gerry Hofstetter hat sich erneut mit der britischen Botschaft in Bern zusammengetan, um den Himmel über Eiger, Mönch und Jungfrau zu beleuchten. Anlässlich der bevorstehenden Krönung von König Charles III. liess er kürzlich die goldene Staatskutsche, gezogen von acht Windsor-Grey-Pferden, aus einem Wolkentunnel in Richtung Westminster Abbey herausfahren. «König Charles III. hat die ‹königlichen Zügel› in die Hand genommen und erhält das himmlische Zepter von dem Ort, an dem wir seine Mutter aufsteigen sahen», heisst es in einer Medienmitteilung zur gigantischen Projektion.