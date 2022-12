König Charles kann Harry und Meghan die Titel nicht entziehen

Allerdings liegt diese Entscheidung nicht alleine bei dem Monarchen, sondern wird in Abstimmung mit dem Parlament getroffen. Doch dies könnte sich bald ändern.

Nun ruft die britische Bevölkerung König Charles (74) dazu auf, dem in den USA lebenden Paar die royalen Titel endgültig zu entziehen.

Anschuldigungen des Rassismus, Kritik am Umgang mit psychischen Problemen und Ausgrenzung innerhalb der Familie: Seit ihrem Rückzug als Senior Royals im Jahr 2020 zeichnen Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) medial ein verheerendes Bild des britischen Königshauses. Mit dem zweiten Netflix-Trailer zu ihrer Doku «Harry & Meghan», der am Montag veröffentlicht wurde, folgte nun die absolute Kriegserklärung gegen die Monarchie. Die britische Öffentlichkeit hat davon genug, sie fordern den sofortigen Titelentzug.

«Der erste Schritt, der meiner Meinung nach sehr beliebt wäre, wird darin bestehen, den Sussexes die Titel wegzunehmen. Natürlich ist Harry als Prinz geboren und wird daher ein Prinz bleiben. Aber genug ist genug und Charles wird ihnen die Titel HRH entziehen», so Royal-Kommentator Michael Cole gegenüber «Express».

Neuer Gesetzesentwurf im Parlament

Doch ist es tatsächlich so einfach für König Charles, seinem Sohn und seiner Schwiegertochter die Titel zu entziehen? Nein. Der Monarch ist aktuell nicht befugt, die Titel im Alleingang abzuerkennen. Dies liegt an den strengen britischen Gesetzen, die besagen, dass der König nur in Abstimmung mit dem Parlament die Titel entfernen kann, erklärt die königliche Expertin Marlene Koenig gegenüber der britischen Zeitung.