König Charles macht täglich das 5BX-Workout

via REUTERS

Seine strikte Routine wird kommende Woche unterbrochen werden: Am Vorabend seines 75. Geburtstags feiert Charles eine «Boomer»Party auf seinem Landsitz Highgrove in der Grafschaft Gloucestershire.

Rankin/Rankin Creative/Buckingham Palace via Getty Images

Rankin/Rankin Creative/Buckingham Palace via Getty Images

König Charles feiert am 14. November 2023 seinen 75. Geburtstag.

König Charles wird am Dienstag 75 Jahre alt.

Er ziert das Cover der letzten Ausgabe der Obdachlosenzeitung Big Issue – am Dienstag feiert König Charles III. seinen 75. Geburtstag. Der König blickt direkt in die Kamera und wirkt konzentriert und entschlossen, mit einem selbstbewussten Lächeln und vielen Falten.

Das Portrait trägt die Unterschrift des berühmten Fotografen John Rankin Wadell. Fotografiert wurde der Monarch im vergangenen Monat im Garten von Clarence House, als sein «Coronation Food Project» präsentiert wurde, mit dem er auf Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelarmut aufmerksam machen will.

Täglich elf Minuten Workout

Nach dem Turnen frühstückt König Charles mit Eiern, Toast und Honig. Dann arbeite er zwölf bis 14 Stunden durch, so «Daily Mail» – ohne Mittagspause. Erst gegen 17 Uhr gönne er sich eine Tasse Tee, ein Sandwich und etwas Süsses. Am Abend gibt es ebenfalls eine frugale Mahlzeit: ein Omelett oder eine Ofenkartoffel, dann arbeitet der Monarch bis spät weiter. Laut einem Insider sei Charles stolz, dass er auch mit 75 noch in seien alten Uniformen passe.