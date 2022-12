König Charles schmeisst Prinz Andrew aus Buckingham Palast

Der tiefe Fall des Prinz Andrew

Prinz Andrew war viele Jahre mit dem US-Investmentbanker und später verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein befreundet. Während des Gerichtsprozesses in Miami gegen Epstein, in dem sich dieser in zwei Fällen schuldig bekannte, Minderjährige zur Prostitution gezwungen zu haben, wurde Andrew von einer der Zeuginnen ebenfalls belastet. Demnach soll er in London und New York die damals minderjährige Virginia Guiffre bei Sexpartys misshandelt und auf Epsteins Anwesen in der Karibik an einer Orgie mit mehreren Minderjährigen teilgenommen haben.



Epstein soll Guiffre zudem aufgetragen haben, alles mit dem Prinzen zu machen, was immer er verlange und ihm im Anschluss die Details darüber zu berichten. Dieses Wissen wollte Epstein als Erpressungsmaterial gegen Andrew nutzen. 2021 verklagte Guiffre den Royal, weil er sie als 17-Jährige sexuell misshandelt haben soll.