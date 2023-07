König Charles’ schottische Krönung von Protesten begleitet

1 / 9 Zwei Monate nach seiner prunkvollen Krönung in der Westminster Abbey wurde der britische König Charles III. am Mittwoch in Schottland geehrt. AFP Während eines Gottesdienstes wurden dem 74-Jährigen schliesslich die schottischen Kronjuwelen, die «Honours of Scotland», präsentiert. Die Königsinsignien bestehen aus Krone, Zepter und Schwert. Dabei handelt es sich um die ältesten Kronjuwelen Grossbritanniens. AFP Statt des einst verwendeten Schwerts aus dem Jahr 1507, das zu fragil ist, erhielt Charles ein neu angefertigtes Exemplar, das nach seiner Mutter Elizabeth II. benannt wurde. AFP

Darum gehts König Charles III. ist in Schottland erneut symbolisch gekrönt worden.

Die Feierlichkeiten fielen jedoch deutlich kleiner aus als in England im Mai.

Ausserdem kam es zu lautstarken Protesten von Monarchie-Gegnern.

Zwei Monate nach seiner Krönung zum britischen Monarchen hat Charles III. die Königsinsignien Schottlands präsentiert bekommen. In der Edinburgher St.-Giles-Kathedrale wurden Charles die Krone und das Zepter überreicht, mit denen einst die Könige und Königinnen Schottlands gekrönt wurden. Statt des einst verwendeten Schwerts aus dem Jahr 1507, das zu fragil ist, erhielt Charles ein neu angefertigtes Exemplar, das nach seiner Mutter Elizabeth II. benannt wurde. Auch der sogenannte Stone of Destiny, ein Symbol schottischer Identität, wurde in die Kathedrale gebracht.

Zu Ehren des Königs paradierten Soldaten mit Dudelsäcken, Schottenröcken und Trommeln über die Royal Mile, die vom Edinburgh Castle zum Holyroodhouse Palace führt, dem offiziellen Sitz des Königs in der schottischen Hauptstadt. Auch ein Shetlandpony namens Corporal Cruachan IV. war dabei. An der Prozession nahmen mehr als 100 Vertreter von Wohltätigkeitsorganisationen und öffentlichen Einrichtungen teil, wie der schottische Rettungsdienst und die Girls’ Brigade.

Im Gottesdienst wurde ein Psalm auf Gälisch vorgetragen. Auch sonst wurde in der Feier mehrfach auf den multikulturellen Charakter des modernen Grossbritannien verwiesen. «Es ist keine Krönung», sagte der Experte George Gross vom King’s College London zu der Zeremonie in Edinburgh. «Aber es ist sehr symbolisch, da Schottland seine eigene Identität hat.»

Die Präsentation der Insignien ist ein Zeichen des Respekts für ein Land, das sehr stolz auf seine Geschichte ist und in dem der Wunsch einiger nach Unabhängigkeit nie erloschen ist. Die schottische Regierungspartei Scottish National Party fordert ein neues Referendum über eine Unabhängigkeit Schottlands.

Charles versucht, die Beziehungen zu Bewohnerinnen und Bewohnern in allen vier Landesteilen des Königreichs zu festigen. Dazu gehören neben Schottland Nordirland, England und Wales. Kurz nach dem Tod seiner Mutter, Königin Elizabeth II., im September reiste Charles in alle Landesteile. In London nahm er dann am Staatsbegräbnis teil.

Während der Feierlichkeiten in Edinburgh am Mittwoch demonstrierten auch Kritiker der Monarchie. «Charles’ ständiges Bedürfnis, seine Herrschaft zu feiern, mit all dem Pomp und Prunk, die das voraussetzt», sei eine Unverschämtheit für Menschen, die unter einer Krise der Lebenshaltungskosten litten, teilte die republikanische Gruppe Our Republic mit, die sich für ein gewähltes Staatsoberhaupt in Schottland einsetzt.

Schottland war bis ins 18. Jahrhundert selbstständig. 1603 wurde der schottische König Jakob VI. als Jakob I. auch König von England. Auch in dieser sogenannten Personalunion blieben beide Länder formal eigenständig, bevor sie 1707 zum Vereinigten Königreich zusammengelegt wurden.

