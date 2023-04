König Charles soll «sehr enttäuscht» von Meghans Absage sein

Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass Prinz Harry alleine nach London an die Krönung reist.

Der Buckingham-Palast hatte am Mittwoch offiziell verkündet, das Königshaus sei «erfreut zu bestätigen», dass der Herzog von Sussex am 6. Mai in der Westminster Abbey dabei sein werde. Die Herzogin wird mit den Kindern des Paars, Lilibet (1) und Archie, dessen vierter Geburtstag am selben Tag wie die Krönung ist, im kalifornischen Montecito bleiben. Eine Quelle sagte dem Boulevardblatt: «Es ist traurig, aber der König versteht die Situation.» Die Sussexes leben seit 2020 in den USA.