König Charles streicht Ski-Ferien in der Schweiz

In den Schweizer Bergen war Charles – jahrzehntelang als Thronfolger – oft anzutreffen. Als König bleibt er der Skipiste vorerst zumindest fern.

Darum gehts Am 6. Mai findet in London die Krönung von Charles III. statt.

Darum soll er dieses Jahr auch aufs Skifahren in der Schweiz verzichten.

Zudem wolle er nicht als Protz-König erscheinen.

Seit 45 Jahren verbringen die britischen Royals ihre Ski-Ferien regelmässig in Klosters in den Schweizer Bergen. Nicht so dieses Jahr. Die Zeitung «The Sun» will wissen, dass König Charles nun ganz bewusst darauf verzichten wird. Und dies aus zwei Gründen.

Zum einen wolle er nicht als protzend oder prahlend daherkommen, während viele Britinnen und Briten mit den steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen haben. Zum anderen wolle er nicht das Risiko eingehen, sich beim Skifahren zu verletzen und allenfalls seine Krönung zu gefährden.

Am Samstag, 6. Mai, wird König Charles offiziell gekrönt. Die gesamten Feierlichkeiten dauern bis 8. Mai. Wie der Palast im Januar bekannt gab, findet die Krönungszeremonie selbst am Samstagvormittag in der Londoner Westminster Abbey statt. Dort wird der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, Charles und seine Königsgemahlin Camilla krönen. Es werde sich um einen Gottesdienst handeln, der die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken werde, aber auch in langjährigen Traditionen und Prunk verwurzelt sei, heisst es in der Mitteilung des Palastes.

Charles und Camilla werden in einer Prozession vom Buckingham-Palast zur Kirche und anschliessend in Begleitung weiterer Mitglieder der Royal Family zurück in das Stadtschloss ziehen. Dort werde sich die königliche Familie zum Abschluss der Feierlichkeiten auf dem Balkon dem Volk und Royal-Fans zeigen. Zum Krönungswochenende werden Dutzende Staatsoberhäupter aus aller Welt sowie Zehntausende Besucher in London erwartet. Wenig überraschend, denn es ist die erste Krönung eines britischen Monarchen seit 70 Jahren. Charles’ Mutter, Queen Elizabeth II, war als letzte Monarchin am 2. Juni 1953 ebenfalls in der Westminster Abbey gekrönt worden. Sie starb am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren.