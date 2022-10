«Regency Act»-Gesetz : König Charles will Harry und Andrew mit Trick als Vertreter ausbremsen

Weil der Monarch sich nicht auf seinen jüngsten Sohn und seinen Bruder verlassen möchte, will König Charles die Zahl seiner königlichen Vertreter erweitern.

Darum gehts König Charles III. will im Fall seiner Abwesenheit weder seinen Sohn Harry (38) noch seinen Bruder Andrew (62) mit Pflichten beauftragen.

Dafür will der Monarch die Anzahl seiner offiziellen Vertreter erhöhen, um so seine anderen beiden Geschwister, Prinz Edward (58) und Prinzessin Anne (72), auf der Vertreter-Liste aufzunehmen.

Dass Harry und Andrew als nicht «working Royals» als Staatsräte infrage kommen, sorgt derzeit für Kritik.

König Charles III. will Medienberichten zufolge die Zahl seiner offiziellen Vertreter erhöhen, um im Falle seiner Abwesenheit nicht mehr auf seinen Bruder Prinz Andrew (62) oder seinen jüngeren Sohn Prinz Harry (38) angewiesen zu sein. Wie die BBC und die Zeitung «The Daily Telegraph» am Donnerstag berichteten, plant der 73-jährige Monarch eine Reform des entsprechenden Gesetzes, um seinen Bruder Edward (58) und seine Schwester Anne (72) in die Vertreter-Liste aufzunehmen.

Staatsräte als königliche Vertretung

Derzeit sieht das «Regency Act»-Gesetz, das 1937 eingeführt wurde, fünf Staatsräte vor. Dabei handelt es sich um den Ehepartner des Monarchen sowie die nächsten vier Erwachsenen über 21 Jahre in der Thronfolge. Seit dem Tod von Queen Elizabeth II sind dies Königin Camilla (75), Thronfolger Prinz William (40) als ältester Sohn von Charles, Harry, Andrew sowie dessen älteste Tochter Prinzessin Beatrice (34). Falls der Monarch zu krank ist, um seine Pflichten wahrzunehmen, oder im Ausland weilt, kann er zweien dieser Staatsräte einige seiner Aufgaben übertragen. So können sie etwa Dokumente unterzeichnen oder Akkreditierungsschreiben neuer Botschafter in Empfang nehmen.

Kritik wegen nicht «working Royals»

Dass mit Harry und Andrew zwei Mitglieder der königlichen Familie als Staatsräte infrage kommen, die keine «working Royals» sind, also keine öffentlichen Auftritte im Namen der Royal Family übernehmen, sorgt nun für Kritik. Harry hatte seine royalen Pflichten mit seinem Umzug in die USA aufgegeben. Andrew tritt wegen seiner Verwicklung in einen Skandal um sexuellen Missbrauch kaum noch auf. Im Oberhaus forderten Abgeordnete daher, den «Regency Act» zu erneuern.

Nach Informationen des «Daily Telegraph» sollen die Änderungen in den nächsten Wochen dem Parlament vorgelegt werden. Dies sei «ein logischer Schritt», zitierte das Blatt «Insider». Eine Stellungnahme des Buckingham-Palasts blieb zunächst aus.

