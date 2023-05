König Harald: Ist Kronrpinz Haakon der norwegische Prinz Charles?

Eine Situation, die an jene in Grossbritannien erinnert.

«Ein König ist entweder gesund oder tot» – nach diesem Motto lebte König Haakon VII. Sein Enkelsohn, König Harald V., tut es ihm gleich und denkt trotz immer häufigeren gesundheitlichen Beschwerden nicht daran, abzudanken. Erst vor einer Woche wurde der norwegische Monarch wegen einer Infektion ins Osloer Reichskrankenhaus eingeliefert. Zwar konnte der 84-Jährige am Montag entlassen werden , Harald sei laut einer Mitteilung des Palastes aber weiter krankgeschrieben.

Während sich sein Vater erholt, übernimmt wie gewohnt sein Sohn Kronprinz Haakon die Amtsgeschäfte. Ein Prozedere, das in europäischen Königshäusern durchaus gang und gäbe ist und insbesondere am britischen Hof in den letzten Jahren vermehrt gelebt wurde.