Real-Stürmer in Top-Form: «König von Europa» - Fussballwelt feiert die fastende Tormaschine Benzema

Mit diesem Kopfballtreffer schoss Benzema Real gegen Chelsea in den CL-Halbfinal.

Fans und (Ex-) Fussballer-Kollegen huldigen dem Franzosen auf Social Media.

Der 34-Jährige schiesst Real Madrid mit seinen Toren in den CL-Halbfinal.

Stürmer Karim Benzema ist in der Form seines Lebens.

Trotz dem vermeintlich komfortablen 3:1-Vorsprung aus der Partie in London musste Real im Rückspiel nochmals zittern und rettete sich erst zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Dort bescherte dann einmal mehr «KB9» das goldene Tor, welche das weisse Ballett einen Schritt weiter zu Henkelpott Nummer 14 bringt.

Über 50% aller Real-Tore mit Benzema-Beteiligung

Der 34-Jährige schoss in dieser Saison bislang bärenstärke 38 Tore in 38 Pflichtspielen und lieferte dazu 13 Assists, womit er bei 51 von Reals 95 Saisongoals (53,6%) direkt beteiligt war. Der Mann aus dem Banlieue von Lyon ist im Spätherbst seiner Karriere stärker als je zuvor und wird dafür von auch von Fussballer-Kollegen zurecht abgefeiert.

Englands Verteidiger Ikone Rio Ferdinand arbeitet seit einigen Jahren als TV-Experte und war in seiner Analyse bei BT Sports ebenfalls voll des Lobes über Benzema: «Er ist 34 und die beste Nummer 9 der Welt. Tore, Assists, Zusammenspiel, das Spiel verlangsamen – er ist auf einem anderen Level».

«Ronaldo muss beten und danken, mit Benzema gespielt zu haben»

Benzema spielte bei Real viele Jahre an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo und stand zumindest medial oftmals nur im Schatten des Portugiesen. Der frühere italienische Fussballer Antonio Cassano meint nun aber, dass es vielmehr der mehrfache Weltfussballer war, der vom Franzosen profitiert habe. Der Italiener liess sogar verlauten, Ronaldo müsse jeden Morgen beten und Benzema danke sagen, dass er mit ihm gespielt habe.

Trotz Fasten Top-Leistungen

Benzema wurde wegen einer Sextape-Affäre, bei der er in einem Erpressungsversuch mit seinem ehemaligen Teamkollegen Mathieu Valbuena involviert gewesen sein soll, jahrelang nicht zur französischen Nationalmannschaft eingeladen. Bei Real wurde er zwischenzeitlich wegen verpasster Torchancen sogar von den eigenen Fans ausgepfiffen.

Nun also der grosse Wiederaufstieg des stets mannschaftsdienlichen Angreifers. Die Leistungen von Benzema sind umso höher zu bewerten, wenn man beachtet, dass er sich als gläubiger Muslim selbst während der heissesten Phase der Saison dem Fasten-Monat Ramadan unterzieht.

«Der Ramadan ist ein Teil meines Lebens und meine Religion macht den Ramadan zu einer Verpflichtung. Für mich ist es sehr wichtig und ich fühle mich gut, wenn ich faste», meinte der zurzeit so treffsichere Angreifer in einem Interview mit dem Magazin «Esquire». Offenbar soll Benzema gegen Chelsea das Fasten erst wenige Minuten vor dem Anpfiff gebrochen haben. An der nötigen Energie schien es ihm offensichtlich trotzdem nicht gemangelt zu haben.