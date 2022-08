Tag nach ESAF-Triumph: König Wicki über Medien-Marathon, Freudentränen und wenig Schlaf

Am Tag nach seinem Schwingerkönig-Titel trifft 20 Minuten Joel Wicki in seinem Heimatort Sörenberg. Der emotionalste Moment könnte ihm aber erst noch bevorstehen, verrät der 25-Jährige.

Joel Wicki spricht im Interview mit 20 Minuten über die turbulenten Stunden nach seinem Königstitel. 20min

Darum gehts Wenige Stunden nach seinem Triumph am ESAF besucht 20 Minuten Schwingerkönig Joel Wicki in Sörenberg/LU.

Den 25-Jährigen erwartet nach seinem Königstitel ein Medienmarathon.

Geschlafen habe er nach einer langen Nacht nur wenig.

Zwölf Minuten und 21 Sekunden dauerte es am Sonntag, ehe Joel Wicki seinen Berner Gegner Matthias Aeschbacher im Schlussgang auf den Rücken legen konnte. Zwölf Minuten und 21 Sekunden – eine Ewigkeit im Schwingsport. Und trotzdem nur ein Bruchteil von dem, was den frischgekürten Schwingerkönig am Tag nach dem grössten Erfolg seiner Karriere erwartete.

Als 20 Minuten Wicki am Montagnachmittag in seinem Heimatort trifft, steckt der 25-Jährige schon mitten drin im Medien-Marathon. «Viel geschlafen habe ich nicht», meint der neue König, der bis in die frühen Morgenstunden auf dem Festgelände in Pratteln feststeckte. Trotz Schlafmangels nimmt sich der Landwirt in Ausbildung am Montag Zeit für die vielen Anfragen. «Es ist ja kein Müssen, sondern ein Dürfen», so Wicki.

«Hätte es Matthias von Herzen gegönnt»

Doch was ist für den Schwinger denn nun anstrengender? Der fast dreizehnminütige Schlussgang oder der Medienrummel am Tag danach? «Schon der Schlussgang. Es war sehr intensiv und hätte auf beide Seiten kippen können», meint Wicki. «Ich hätte auch Matthias den Sieg von Herzen gegönnt.» Zu den Diskussionen über den verlorenen Griff könne er nicht viel sagen. «Es ging alles so schnell, dass ich es selber gar nicht gemerkt habe», sagt der 55-fache Kranzgewinner.

Im Moment, als der Kampfrichter das Gut gegeben habe und er damit als Schwingerkönig festgestanden habe, sei eine enorme Last von seinen Schultern gefallen. «Das war für mich der emotionalste Moment in den letzten drei Tagen», sagt Wicki. Allerdings könnte sich das am Mittwochabend noch ändern. Dann wird der neue Schwingerkönig in Sörenberg offiziell empfangen. «Gut möglich, dass es da das eine oder andere Freudentränli gibt», so Wicki.

Unzählige Plakate am Strassenrand

Einen ersten Ausblick auf das, was ihn erwartet, erhielt Wicki bereits am Montagmorgen. Bei der Heimreise von Pratteln ins Entlebuch wird offensichtlich, welche Wertschätzung der Schwinger in seiner Heimat geniesst. Unzählige Glückwunsch-Plakate und mit Gratulationen versehene Heuballen zieren den Strassenrand von Willisau hinauf in Richtung Sörenberg.

«Das war einmalig und zeigt, wie enorm der Schwingsport hier im Entlebuch verankert ist», freut sich Wicki. In erster Linie schwinge er für sich, «aber es macht mich schon sehr glücklich, wenn ich sehe, welche Freude ich den Leuten damit bereiten kann.» Darum posiere er nach dem grössten Erfolg seiner Karriere gerne stundenlang mit Fans für Fotos – auch wenn das bedeutet, vor einem langen Medientag nur eine kleine Portion Schlaf zu erhalten. «Das kann ich ja nachholen», sagt Wicki. Viel Zeit dafür wird der Schwingerkönig in den kommenden Tagen aber wohl nicht haben.

Kein Muni für Wicki «Muni oder Geld?», lautet jeweils die entscheidende Frage an den neuen Schwingerkönig. In Pratteln hatte Joel Wicki nach seinem Triumph die Wahl zwischen dem Siegermuni Magnus oder dessen Gegenwert (rund 30’000 Franken). Zwar absolviert der 25-Jährige aktuell eine Ausbildung zum Landwirt, entschied sich aber dennoch wie schon Christian Stucki 2019 in Zug für das Geld. «Der Muni passt nicht so in die Topografie im Entlebuch», heisst es auf Anfrage.