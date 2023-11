«Königreich Deutschland» trifft Schweizer Reichsbürger

Treffen in Basel : «Königreich Deutschland» will in die Schweiz expandieren

Das «Königreich Deutschland» will offenbar expandieren.

Dafür mietete die Organisation die Räume der Freien Musikschule.

Deutsche Reichsbürger wollen in die Schweiz expandieren. Dafür trafen sich Anfang November Anhänger und Anhängerinnen des «Königreichs Deutschland» (KRD) mit Schweizer Reichsbürgern in einer Villa im Basler Gellertquartier. Das berichtet die WoZ in ihrer jüngsten Ausgabe.

Rund 40 Mitglieder der deutschen KRD-Gruppierung kamen in die Schweiz, um Personal zu rekrutieren. Das Ziel: Längerfristig die sogenannten «Erneuerten Vereinten Nationen» aufbauen. Am Treffen nahm etwa ein gewisser Bernd vom «Leuchtturm-Team» teil. Das in Düsseldorf ansässige «Leuchtturm-Team» fungiert als Propagandaarm des mehrfach wegen Veruntreuung vorbestraften Peter Fitzek, dem selbst ernannten «König» des KRD. Eine weitere Besucherin der Veranstaltung war Britta, die einige Telegram-Kanäle des KRD betreibt.

Der deutsche Verfassungsschutz bezeichnet das KRD als eine extremistische «Selbstverwalter»-Gruppierung, die im September 2012 den Fantasiestaat «Königreich Deutschland» gründete. Die antidemokratische und offen antisemitische Gruppierung hat sich einen «völkerrechtskonformen neuen Staat» mit eigener Verfassung gegründet. Staatsoberhaupt des KRD ist der «König von Deutschland» – er wird auf Lebenszeit gewählt.

Das «Königreich Deutschland» verfolgt nach eigenen Angaben ein «Gemeinwohl-Finanzsystem», das «Freiheit und echten Wohlstand auf einer breiten Basis» schaffen soll. Um den Ausstieg aus dem bestehenden System zu ermöglichen, bietet die KRD eine alternative Währung - die «Engelswährung» oder «E-Mark» genannt -, eine Krankenkasse für Ungeimpfte sowie eine eigene Handelsplattform. Tatsächlich riskieren aber die Anhänger des KRD erhebliche finanzielle Schäden, viele haben ihr Erspartes in dieses Konstrukt investiert und verloren.

Das Basler Treffen fand in der Jugendstilvilla der Freien Musikschule statt. Laut WoZ bildete eine Ärztin aus dem Basler Umland die Schnittstelle zwischen dem KRD und der Musikschule. Der Schulvorstand wusste nach eigenen Angaben nichts von der Versammlung. Man habe «leichtgläubig und mit einer Portion Naivität» den Saal an eine Organisation namens «Leucht-Turm-Seminar» vermietet, schreibt Philipp Rapold, Präsident der Freien Musikschule, in einer Mail an die WoZ. Mit der Organisation habe die Schule aber nichts zu tun.

Der Ärztin, die an der Schule Unterricht nahm, habe der Schulvorstand «mittlerweile ein Hausverbot erteilt», so Rappold. Das Ergebnis dieser ominösen Zusammenkunft von Deutschen und Schweizer Reichsbürgern ist bislang nicht bekannt.