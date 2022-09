Haus der Queen auf Airbnb: Königsfamilie entfernt Inserat

In welchem königlichen Haus würdest du am liebsten übernachten?

Natürlich im Buckingham Palace in London! Am liebsten im Windsor Castle in Berkshire. In der Sommerresidenz der Queen – im schottischen Balmoral Castle. Ich fände das Gärtnerhäuschen in Sandringham ganz gemütlich. Ich bin auch ohne königliche Unterkunft zufrieden.