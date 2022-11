Fussball-WM Katar : Königsfamilie will zwei Tage vor WM komplettes Alkoholverbot in Stadien

In zwei Tagen beginnt eine der wohl umstrittensten Fussball-Weltmeisterschaften aller Zeiten. Nun will Katar die Fifa dazu drängen, ein Alkoholverbot in den Stadien zu verhängen.