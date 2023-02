Königsgemahlin Camilla verzichtet auf Blutdiamant in ihrer Krone

Seit mehreren Jahren sah man die legendäre Edwardskrone nicht mehr bei offiziellen Veranstaltungen. Das prachtvolle Schmuckstück aus dem Jahr 1661 ist optisch angelehnt an ihre mittelalterliche Vorgängerin. Diese soll sogar auf Edward den Bekenner zurückgehen, den letzten angelsächsischen König Englands aus dem elften Jahrhundert. Das Original wurde eingeschmolzen, nachdem König Charles I. exekutiert worden war und der neue Herrscher keine Verwendung für das Symbol der Monarchie mehr gehabt hatte. Doch eine Dekade später bestieg mit König Charles II. ein neuer König den Thron und neue Kronjuwelen mussten her, weshalb die heutige St. Edward’s Crown entstand. Seither wird sie bei der Krönung jedes britischen Monarchen und jeder britischen Monarchin verwendet. Der Royal Collection Trust betont jedoch, dass das neue Modell «kein exaktes Replikat des mittelalterlichen Designs» sei.

König Charles’ Krone wiegt mehr als zwei Kilogramm

Während der König bei der eigentlichen Krönung die St. Edward’s Crown aufgesetzt bekommt, wird er beim Verlassen der Abtei die Imperial State Crown auf dem Haupt tragen. Dieser Wechsel ist einem alten Ritual geschuldet, wonach die St. Edward’s Crown stets in der Abbey aufbewahrt wurde. Die Imperial State Crown ist im Vergleich kleiner und leichter. Dennoch sagte Queen Elizabeth II. einst in einer TV-Doku: «Man kann sich nicht nach vorne beugen, um seine Rede abzulesen. Man muss sie nach oben halten. Wenn man das nicht täte, würde man sich den Hals brechen und die Krone herunterfallen.» Diese Krone wird man auf Charles’ Haupt auch bei den jährlichen Eröffnungsfeierlichkeiten des britischen Parlaments sehen.

Queen Consort Camilla wird die Krone von Queen Mary tragen

Die mehr als 100 Jahre alte Krone wurde nach Angaben des Palastes bereits für «kleine Änderungsarbeiten» aus dem Tower of London entfernt. So soll sie in ihrer neuen Form dem «individuellen Stil» Camillas angepasst werden. Anders als erwartet wird für Camillas Krone nicht der sogenannte Blutdiamant Koh-i-Noor – «Berg des Lichts» – benutzt, der von Ländern wie Indien, Pakistan, Iran und Afghanistan beansprucht wird und in diesen Ländern auch als Symbol der Unterdrückung durch das britische Empire steht.