Bundesliga: Union Berlin verpasst Sieg, Stuttgart atmet auf

Darum gehts In der Bundesliga wird es immer heisser: An der Spitze und im Keller ist er richtig eng.

Während Union Berlin nur 0:0 spielt, landet Stuttgart einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf.

Ruben Vargas bereitet für Augsburg ein Tor gegen Frankfurt vor, Djibril Sow fällt kurzfristig aus.

Ein verhältnismässig lauer Bundesliga-Nachmittag hat vor allem eines zur Folge: Sowohl an der Spitze als auch im Abstiegskampf wird es immer enger. Nur das Rennen um die Europaplätze dürfte mehr oder weniger entschieden sein.

Kleiner Rückschlag für Union, Freiburg mit Lauf

Während alle gebannt auf das Titelrennen zwischen Dortmund und den Bayern blicken, sollten die beiden Schwergewichte gewarnt sein: Wenn sie weiterhin fleissig Punkte liegen lassen, werden Union Berlin mit dem Schweizer Trainer Urs Fischer (3.) und Freiburg (4.) noch zu heimlichen Titelkandidaten. Vier Runden vor Schluss liegen Union und Freiburg nur gerade fünf Punkte hinter Leader BVB (1:1 am Freitag gegen Bochum). Bitter: Weil Union gegen Leverkusen nur 0:0 spielten, verpassten es die Hauptstädter, bis auf drei Zähler ranzukommen. Freiburg hingegen fuhr beim 1:0 in Köln den dritten Sieg in Folge ein.

Krimi um letzten Europacup-Platz

Auch hinter den Plätzen zur Champions League spitzt sich die Lage zu. Leipzig, das dank Startelf-Rückkehrer Christopher Nkunku 1:0 gegen Hoffenheim gewann, befindet sich mit 54 Punkten auf Platz fünf und schielt natürlich nach wie vor auf die Königsklasse. Verfolgt werden die Roten Bullen von Union-Gegner Leverkusen mit 48 Zählern. Dahinter lauern Mainz (45 Punkte, ein Spiel weniger), Wolfsburg (43) und Frankfurt (43), die mit einem starken Schlussspurt durchaus noch von Europa träumen dürfen.

Vargas-Assist und kranker Sow in Frankfurt

Übrigens: Frankfurt spielte zu Hause 1:1 gegen Augsburg. Während Ruben Vargas bei Augsburg in der Startaufstellung stand und das Tor zum 1:1 durch den Ex-Espen Ermedin Demirovic vorbereitete (58.), fehlte überraschenderweise Nati-Kollege Djibril Sow bei Frankfurt. Erst neun Minuten vor dem Start musste der Zürcher durch Ansgar Knauff ersetzt werden, weil eine Erkrankung kurzfristig keinen Einsatz zuliess.

Torschütze Demirovic (r.) bedankt sich bei Nati-Star und Vorbereiter Ruben Vargas. IMAGO/osnapix

Stuttgart und Schalke mit Big Points im Keller

Der Gewinner des Spieltags ist bislang der VfB Stuttgart, der mit einem 2:1 gegen Gladbach (mit Nico Elvedi und Goalie Jonas Omlin) Bochum auf den Relegationsplatz schickte und sich selbst zumindest in Sachen direkter Abstieg etwas in Sicherheit bringen konnte. Das entscheidende Tor erzielte Tanguy Coulibaly, als er in der 83. Minute einen Penalty gegen Omlin versenkte.

Der zweitletzte Schalke (ab 75. mit Michi Frey) erspielte sich in extremis einen 2:1-Sieg gegen Werder Bremen, womit der Aufsteiger nur noch einen Zähler hinter Bochum liegt. Marvin Duksch hatte Werder früh in Führung gebracht (18.), doch in einer beherzten Schlussphase drehte Königsblau dank Sepp van den Berg (81.) und Dominick Drexler (90. +2) das Spiel. Schlusslicht Hertha muss am Sonntag gegen die Bayern ran.

