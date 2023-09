Köniz BE: 18-jährige Velolenkerin prallt in Mauer und stirbt im Spital 

Bei einem Velounfall auf der Bellevuestrasse in Spiegel bei Bern (Gemeinde Köniz) wurde am Mittwochmorgen eine 18-jährige Frau schwer verletzt und in kritischem Zustand in ein Spital gebracht. Dort ist sie am Mittwochnachmittag verstorben, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt.