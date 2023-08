Köniz BE: Mann (35) will Gleise überqueren und wird von Zug erfasst

An diesem Bahnübergang ereignete sich der Unfall.

Unweit des Bahnhofs Köniz kam es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit einem Zug. Wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch berichtet, ging die Meldung dazu um 13.45 Uhr ein. Die ausgerückten Einsatzkräfte fanden beim Bahnübergang an der Landorfstrasse eine leblose Person vor, wie es weiter heisst.