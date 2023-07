Köniz : Pussy Riot akzeptiert Busse nicht

Im August 2021 wurden die Frauen beim Sprayen eines Anti-Krieg-Graffitis erwischt. Die Gemeinde Köniz zeigte sie daraufhin an.

Die Pussy-Riot-Mitglieder, die von der Staatsanwaltschaft zu einer Geldbusse verurteilt wurden, nehmen diese nicht an. Hier zu sehen: Auftritt der russischen Band Pussy Riot bei der Mühle Hunziken.

Die drei Bandmitglieder der russischen Punkband Pussy Riot wehren sich gegen eine Busse der Staatsanwaltschaft, die sie für ein Anti-Krieg-Graffiti in Köniz erhalten haben. Mit weisser Schrift auf blauem Hintergrund wollte die Punkband an den Krieg in der Ukraine erinnern. Nach einer Anzeige der Gemeinde verurteilte die Staatsanwaltschaft sie für die Aktion zu einer Busse von je 400 Franken.